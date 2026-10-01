Renaud et Axelle Red réunis 24 ans après Manhattan-Kaboul

Renaud et Axelle Red reforment leur duo. Plus de deux décennies après Manhattan-Kaboul, les deux artistes se retrouvent pour une nouvelle chanson intitulée Chanter pour elles.

C’est Axelle Red qui annonce la nouvelle sur Instagram mardi 29 septembre. « Je suis tellement heureuse de vous proposer une nouvelle chanson, enfin », écrit-elle en présentant ce titre réalisé avec Renaud.

Ces retrouvailles ne doivent rien au hasard. Pour la chanteuse, Chanter pour elles s’inscrit directement dans la continuité du morceau qui les avait réunis en 2002 : « Retrouver Renaud sur ce morceau, c’est une évidence, une suite spirituelle à Manhattan-Kaboul qu’on devait à toutes ces femmes. On y a mis toute notre âme. »

Une référence forcément symbolique tant Manhattan-Kaboul reste attaché aux carrières des deux artistes. Vingt-quatre ans plus tard, Chanter pour elles marque donc leurs retrouvailles musicales autour d’un nouveau texte écrit ensemble.

Renaud célèbre également ses 50 ans de carrière

Cette collaboration avec Axelle Red intervient alors que Renaud, aujourd’hui âgé de 74 ans, célèbre un autre anniversaire important : ses cinquante années de carrière.

Le chanteur se trouve actuellement à Montréal, où une soirée spéciale lui sera consacrée le 9 octobre à la salle Wilfrid-Pelletier. Baptisé Renaud symphonique : 50 ans de carrière, l’événement doit faire revivre ses chansons emblématiques à travers les interprétations de plusieurs artistes locaux.

Renaud assistera cette fois au spectacle depuis le public, entouré de ses fans.

Entre cette célébration de ses cinquante ans de chansons et ses retrouvailles avec Axelle Red, l’interprète de Mistral gagnant revient ainsi dans l’actualité musicale avec un joli clin d’œil à l’un des grands succès de sa discographie.