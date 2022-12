Implants connectés dans le cerveau : des premiers tests bâclés ont-ils causé la mort de plusieurs animaux ?

Pourra-t-on vraiment installer des puces connectées dans notre cerveau dans six mois ? C'est en tout cas la promesse faite par Elon Musk qui vient d'affirmer que sa startup Neuralink serait en mesure d'implanter son premier appareil connecté dans le cerveau d'un humain, pour communiquer avec les ordinateurs directement par la pensée.

"Nous voulons évidemment être très prudents et être sûrs que ça marchera bien, mais nous avons remis tous nos documents à la FDA et nous pensons que d'ici six mois nous serons capables d'avoir notre premier implant dans un cerveau humain", a expliqué le patron de Tesla ou encore SpaceX. "Nous sommes désormais confiants que l'appareil de Neuralink est prêt pour les humains, donc le calendrier dépend du processus d'approbation de la FDA", a-t-il ensuite précisé sur Twitter, le réseau social qu'il a racheté il y a un mois.

Des animaux morts suite à des tests bâclés ?