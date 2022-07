Incendies : Beauval se mobilise pour les animaux du zoo du bassin d’Arcachon

Une partie des animaux du zoo du bassin d’Arcachon ont rejoint ces dernières heures le Loir-et-Cher. Face aux importantes fumées dégagées par les incendies qui ravagent la Gironde, la préfecture a autorisé leur évacuation vers d’autres zoos français. Rodolphe Delord, à la tête du ZooParc de Beauval et de l’Association française des Parcs Zoologiques, coordonne la délicate opération, qui mobilise une centaine de soigneurs et vétérinaires et une douzaine de zoos.

Le parc loir-et-chérien prend en charge temporairement une centaine d’animaux, principalement des singes, des oiseaux, des paresseux ou encore quelques lions. Ces animaux ne seront pas visibles du public et regagneront la Gironde une fois la situation revenue à la normale.

Dans un communiqué, le ministère de la Transition écologique précise que le zoo du bassin d’Arcachon compte 850 animaux, dont 363 transportables. Une dizaine sont décédés en raison des fortes chaleurs et du stress.