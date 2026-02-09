Un 60e Super Bowl entre show et record

Le 60e Super Bowl, s'est déroulé ce dimanche 8 février au Levi's Stadium de Santa Clara en Californie. Cette édition a confirmé, une fois de plus, qu'il s'agit d'un véritable événement musical au-delà du sport. Et cette année, c'est Bad Bunny qui a marqué les esprits lors de la mi-temps, avec une prestation aussi spectaculaire que fédératrice.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : son show devient le plus regardé de l'histoire du Super Bowl avec 135,4 millions de téléspectateurs. Un record absolu qui témoigne de l'ampleur de sa popularité et de son impact à l’échelle mondiale.

L'artiste portoricain a réservé à ses fans des surprises inoubliables. Lady Gaga est apparue sur scène pour interpréter une version salsa de "Die With a Smile", habituellement chantée avec Bruno Mars. Mais le moment le plus étonnant de la soirée restera sans doute le vrai mariage célébré en direct pendant la performance de Bad Bunny.

Avant le coup d'envoi, Charlie Puth avait donné le ton en interprétant l'hymne national au clavier. Côté sport, les Seattle Seahawks ont dominé la rencontre en s'imposant 29-13 face aux New England Patriots, décrochant ainsi le deuxième titre de leur histoire.