Lady Gaga invitée de Bad Bunny pour le show de la mi-temps du Superbowl, sa robe cachait plusieurs symboles
Publié : 9 février 2026 à 17h05 par Elodie Quesnel
C’était l’une des surprises du show de la mi-temps du Super Bowl 2026, mené par la star portoricaine Bad Bunny : Lady Gaga a fait une apparition remarquée sur scène en reprenant l’un de ses titres en version salsa. La chanteuse a également voulu faire passer quelques messages à travers la tenue qu’elle portait.
135,4 millions de spectateurs étaient devant le show de la mi-temps du Super Bowl 2026. Très attendu, Bad Bunny a fait exploser les audiences ce dimanche 8 février, en se produisant sur la pelouse du Levi’s Stadium de Santa Clara, lors de la finale de la ligue de football américain NFL opposant les Patriots de la Nouvelle-Orléans aux Seattle Seahawks.
La star portoricaine a très clairement volé la vedette aux joueurs avec un show aux messages politiques opposés à la présidence de Donald Trump. Il n’a d’ailleurs pas hésité à partager la scène avec plusieurs autres stars, dont son homologue Ricky Martin, mais aussi, plus surprenant peut-être, Lady Gaga.
Cette dernière n’a pas hésité à reprendre avec Bad Bunny, dans une version salsa, son titre Die With a Smile, qu’elle interprète habituellement avec Bruno Mars. Si la chanson ne portait pas réellement de message politique, c’est surtout la tenue portée par l’artiste qui a retenu l’attention.
Un hommage culturel
Lady Gaga arborait une robe bleu ciel, créée spécialement pour l’occasion par le créateur dominicain-américain Raul López, fondateur de la marque Luar, et inspirée du flamenco. Mais c’est surtout la couleur bleue qui a attiré l’œil : elle fait écho à certaines versions historiques du drapeau de Porto Rico, souvent associées aux mouvements indépendantistes et au sentiment de fierté culturelle.
Autre clin d’œil à Porto Rico : une broche représentant la Flor de Maga, la fleur nationale du territoire, épinglée près du cœur de Lady Gaga. Un symbole fort, emblématique du pays d’origine de Bad Bunny.