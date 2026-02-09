Lady Gaga invitée de Bad Bunny pour le show de la mi-temps du Superbowl, sa robe cachait plusieurs symboles

135,4 millions de spectateurs étaient devant le show de la mi-temps du Super Bowl 2026. Très attendu, Bad Bunny a fait exploser les audiences ce dimanche 8 février, en se produisant sur la pelouse du Levi’s Stadium de Santa Clara, lors de la finale de la ligue de football américain NFL opposant les Patriots de la Nouvelle-Orléans aux Seattle Seahawks.

La star portoricaine a très clairement volé la vedette aux joueurs avec un show aux messages politiques opposés à la présidence de Donald Trump. Il n’a d’ailleurs pas hésité à partager la scène avec plusieurs autres stars, dont son homologue Ricky Martin, mais aussi, plus surprenant peut-être, Lady Gaga.

Cette dernière n’a pas hésité à reprendre avec Bad Bunny, dans une version salsa, son titre Die With a Smile, qu’elle interprète habituellement avec Bruno Mars. Si la chanson ne portait pas réellement de message politique, c’est surtout la tenue portée par l’artiste qui a retenu l’attention.