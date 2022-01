Indre-et-Loire : un centre de dépistage installé dans le centre commercial de La Riche

L’objectif est de désengorger les laboratoires et les pharmacies qui croulent depuis plusieurs semaines sous les demandes de tests PCR ou antigéniques. A La Riche près de Tours, un centre de dépistage a ouvert ce vendredi au sein du centre commercial La Riche Soleil. Il est ouvert tous les jours, sans rendez-vous, entre 10 heures et 15 heures. 500 tests antigéniques peuvent être pratiqués quotidiennement.

Ce centre s’ajoute à celui installé au centre municipal des sports de Tours, sur le boulevard Maréchal De Lattre De Tassigny. Il est accessible du lundi au vendredi de 9 à 13 heures et 13h30 à 16 heures. Entre 9 et 13 heures les samedis et dimanches.