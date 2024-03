Créé en 2008, « Farming Simulator » est connu et téléchargé dans le monde entier. Le principe de ce jeu de simulation est simple : les joueurs sont des agriculteurs virtuels, et doivent gérer leur exploitation, de la production à la récolte, en passant par la vente de leurs produits.

Chaque année, des améliorations sont apportées au jeu, avec notamment la création de nouvelles « maps » ou cartes. Et en 2022, les joueurs ont pu découvrir comme nouveauté la ferme d’Alexandre !

Un heureux hasard a fait que l’agriculteur a été contacté par l’un des développeurs du jeu, Blacksheep Modding, qui suivait ses aventures sur YouTube. Il lui a donc proposé de reproduire à l’identique son exploitation dans le jeu, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. « Ça m’a fait un peu bizarre, nous raconte Alexandre Richard. Et puis, je me suis dit « pourquoi pas laisser les joueurs jouer sur mon exploitation ? » »

Inspirer des vocations

L’agriculteur berrichon ne cache pas sa fierté d’avoir participé à un tel projet. Alors que ces dernières semaines, le métier était sous le feu des projecteurs, il estime que ce genre d’initiative ne peut que véhiculer une bonne image du métier.

« Ce jeu peut donner envie, surtout aux jeunes, de se lancer dans le métier. On parle toujours du négatif, surtout avec les manifs. On parle de suicide, de métier qui ne paye pas… mais il y a quand même de très bonnes choses derrière l’agriculture. C’est un métier de nature, où on est dehors. Donc je trouve que ce jeu est intéressant pour attirer d’autres personnes à notre monde paysan ».

Dans le monde entier

Alexandre a alors fourni des images prises avec son drone, sa gopro. Il a également envoyé une copie de son dossier PAC pour que les développeurs aient toutes les données sur ses parcelles. Et le résultat est bluffant. « L’environnement est tel qu’en vrai, c’est incroyable (...) Il y a un truc qui m’a étonné c’est que les gens connaissaient mon exploitation sur le bout des doigts, jusqu’à où se trouve le marteau dans l’atelier ».

La carte d’Alexandre a rencontré son public, partout dans le monde ! « J’ai eu toutes les langues : asiatique, anglais, finlandais, allemand… c’est là qu’on se rend compte qu’il a vraiment été téléchargé dans le monde entier ». La carte de l’Indrien comptabilise plus de 6 millions de téléchargements depuis son lancement en 2022.