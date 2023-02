Inflation : ce couple a trouvé une technique imparable pour faire des économies

À l'heure où les prix ne cessent d'augmenter, nombreux sont les Français qui cherchent à consommer moins d'énergie et à faire des économies. Maëlle et Renaud n'y échappent pas. Ces parents de deux enfants ont emménagé il y a un an dans le Finistère, en Bretagne, dans une vieille bâtisse des années 30 nécessitant des travaux. Malheureusement, l'inflation a chamboulé leurs plans. "Le coût des matériaux a augmenté de 20 %, ce qui n’était pas prévu au budget", a déclaré la mère de famille au Huffington Post.

Le "mur à post-it"

Bien décidés à ne pas céder aux achats compulsifs, Maëlle et Renaud ont donc élaboré une technique imparable pour économiser leur argent et gérer au mieux leur budget. Et pour cela, rien de plus simple : le couple a pris l'habitude d'écrire l'objet convoité sur un post-it. "À la fin du mois, on se met ensemble autour des ‘post-it’ et on se demande si on en a toujours vraiment envie ou besoin. Si c’est le cas, on regarde si on peut les acheter", explique Renaud dans une vidéo publiée sur plusieurs réseaux sociaux.

Très vite devenue virale sur TikTok, la séquence vidéo montre les deux Bretons inculquer la valeur de l'argent à leurs deux filles, Louise et Charlie. "C’est un peu perturbant parce que ce n’est pas de la consommation immédiate. Mais, c’est une première étape importante et nécessaire vers la décroissance", continue le père de famille.