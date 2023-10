INTERVIEW : Ofenbach dévoile son nouveau titre « Overdrive »

Vibration : Retour sur cet été, où vous avez voyagé, mixé… Que retenez-vous de cet été ?

César : On est très contents parce que c’est la première fois qu’on a pu jouer notre nouveau live. On a travaillé une identité visuelle très précise, autour du monolithe, qui était la pochette de notre album et qui représente l’unité entre Dorian et moi, nous et le public. Visuellement, c’est plus abouti qu’avant, et on a refait également toute la musique. En gros, tout ce qu’on passe en DJ set, ce sont des versions exclusives qu’on joue que pour le live.

Dorian : C’est un challenge live. On s’est rendu compte qu’on n’aimait plus les prestations de gens qui proposent la même chose que ce qu’on écoute sur l’album. On veut vraiment proposer un truc exclusif qui fait que le public a une raison de venir. Et on s’éclate surtout ! On a l’excitation du début et ça c’est cool.

J’imagine que le public pourra découvrir ça le 28 octobre, au Zénith de Paris ?

César : On sera sur un show inédit, plus long, avec des surprises. Et bien sûr, le show complet comme on l’a imaginé. Et il y aura toutes les versions exclusives qu’on a créé cette année. On va transformer le Zénith en club !

Dorian : Pour être très honnête, on s’est fait très plaisir. On a mis beaucoup de pyrotechnie, sur le Zénith. Je ne savais même pas qu’on pouvait faire autant de chose en intérieur.

Avant cela, le public peut découvrir ce vendredi un nouveau single, Overdrive. Pouvez-vous nous en dire plus ?

César : Enfin ! Parce que ça commence à faire pas mal de temps qu’on n’a pas sorti de musique. On avait sorti l’album l’an dernier, le single Body Talk en février. On a sorti quelques chansons pour le club, mais qui étaient moins destinées au grand public. Et du coup, ça nous manque quoi ! On est hyper excités !

D’autres projets dont vous pouvez nous parler ?

Dorian : Il y a eu deux chapitres dans Ofenbach pour l’instant. Le premier chapitre qui était plus rock avec « Be Mine », « Katchy »… le premier EP. Le deuxième chapitre un peu plus pop avec « Head shoulders knees and toes », « Wasted love » « hurricane »… et là on rentre dans le chapitre trois avec le nouveau single, qui est un retour un peu aux sons analogiques. Je pense que c’est le début de quelque chose très intéressant, et peut-être même le début du deuxième album.

Donc, un deuxième album en préparation ?

Dorian : Non, il n’est pas en préparation mais on est en train de définir sa couleur au fur et à mesure qu’on passe du temps en studio.

L'interview en intégralité :