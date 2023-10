Invention : après l’enfile-couette, un Tourangeau créé Noobeo

L’invention fait partie de sa vie depuis toujours ! Benjamin Rimajou avait commencé par inventer un distributeur de bonbons, alors qu’il n’était qu’un ado. Puis quelques années plus tard, le Tourangeau a décroché la consécration, en recevant en 2019 la médaille d’or du concours Lépine avec « Hopoli », l’enfile-couette.

Cette invention, vous en avez très certainement entendu parler. Il s’agit de deux pinces qui simplifient le fait de mettre la couette dans sa housse. Et cet outil simple, mais révolutionnaire, est aujourd’hui encore présenté dans les médias. « Le concours Lépine, c’est assez galvanisant car c’est une visibilité qui est absolument gigantesque, nous explique Benjamin. Quand on est la médaille d’or du concours, c’est une caution qui est énorme en France. Par contre, ça ne permet pas d’avoir des financements plus facilement ou quoique ce soit. Le financement va venir par le fait qu’on a fait beaucoup de ventes, grâce à la médiatisation ».

Un siège de méditation

Son envie de créer et d’inventer n’est néanmoins pas rassasiée. Benjamin s’est donc lancé dans un nouveau projet : Noobeo. L’idée, il l’admet, ne vient pas de lui. Mais de son ami Bruno Saulay qui, après un accident de la vie, a dû repenser sa pratique de la méditation. Il a alors pensé à un siège en bois particulier ; un siège en trois pièces à emboiter, en forme de demi-sphère, qui maintient le dos bien droit.

« Ce qu’il a de révolutionnaire, pour commencer, c’est qu’il est très transportable, nous précise Benjamin. Les bancs de méditation en général ne sont pas transportables, car trop volumineux. Il pèse 550g, c’est super pratique pour partir en vacances, ou dans un parc. Et il s’adapte à votre colonne, et pas l’inverse ».

Une campagne de financement participatif a alors été lancée, pour fabriquer la première grande série de Noobeo. Elle se termine le 2 novembre prochain. Une centaine de siège seront fabriqués, dans un premier temps. Ils seront réalisés en France, dans un ESAT, par des personnes en situation de handicap. Dans un second temps, les sièges Noobeo devraient être commercialisés l’an prochain dans des magasins spécialisés.