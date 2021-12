Clap de fin pour Daniel Craig. Dans le film Mourir peut attendre sorti le 6 octobre au cinéma, l’acteur de 53 ans endosse le rôle de James Bond pour la toute dernière fois de sa carrière après 15 ans de loyaux services. Depuis, les rumeurs s’intensifient concernant l’identité de son successeur. Des noms d’acteurs connus ont été mentionnés dans la presse, tels que celui du jeune Tom Holland (Spider-Man), Rege-Jean Page (Bridgerton), Idris Elba (Luther), Tom Hardy (Venom), Henry Cavill (Superman), Benedict Cumberbatch (Dr Strange). Le nom d’une actrice a aussi été beaucoup évoqué dans la presse : celui de Lashana Lynch, déjà au casting du dernier James Bond.

Jusqu’à alors, la production restait silencieuse et mystérieuse face à toutes ces spéculations. Mais aujourd’hui, Barbara Broccoli, la coproductrice de la saga, brise enfin le silence auprès de The Hollywood Reporter. Et elle est ferme : le personnage de James Bond ne sera jamais une femme. « Ce sera un homme, parce que je ne pense pas qu’une femme doive incarner James Bond. Je crois fermement qu’il faut créer des personnages pour les femmes et pas seulement que les femmes jouent des rôles destinés aux hommes. C’est quelque chose d’important pour moi », déclare-t-elle.

Elle insiste aussi sur un autre point important : « [James Bond] devrait être britannique, un Britannique de n’importe quelle ethnicité ou race ». Malgré ces clarifications, le mystère reste entier quant à celui qui reprendra le rôle après Daniel Craig. Mais la production ne semble pas pressée à livrer sa décision finale et envisage plutôt de laisser les spectateurs digérer les adieux de Daniel Craig dans Mourir peut attendre…