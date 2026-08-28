Une pilule pour remplacer le sport ? La science cherche à reproduire les effets de l’exercice

Des chercheurs travaillent actuellement à l’élaboration d’une pilule qui pourrait remplacer une séance de sport. L’idée paraît presque trop belle pour être vraie. Et, en réalité, elle est un peu différente de ce que laisse entendre cette formule. Le médicament expérimental s’appelle ENV-308. Son principe est de reproduire l’action d’une molécule naturellement produite par notre organisme lorsque nous faisons notamment un effort intense. Cette molécule, appelée Lac-Phe, semble jouer un rôle dans la régulation de l’appétit et du métabolisme.

Les chercheurs ont donc fait quelque chose d’assez étonnant : plutôt que de chercher à reproduire le sport dans son ensemble, ils tentent d’isoler l’un de ses effets chimiques et de le transformer en médicament. Pourquoi ? Parce que le sport provoque une multitude de réactions dans notre organisme. Certaines concernent les muscles, d’autres le cœur, les os, le cerveau ou encore l’appétit. Les scientifiques cherchent désormais à comprendre ces réactions une par une pour éventuellement pouvoir en reproduire certaines avec des médicaments.

ENV-308 vient justement de franchir sa première étape chez l’humain. Le médicament a été testé sur 88 volontaires en bonne santé. Aucun événement indésirable grave, aucun arrêt de traitement ni interruption de dose n’ont été rapportés dans l’essai.

Mais attention : l’essai n’a pas démontré que cette pilule faisait perdre du poids. Cette première phase servait essentiellement à vérifier sa tolérance et son comportement dans l’organisme.

La prochaine étape sera donc beaucoup plus intéressante. Les chercheurs veulent tester ENV-308 chez des personnes ayant arrêté un traitement contre l’obésité de type GLP-1, afin de voir si la molécule peut aider à maintenir la perte de poids et limiter la reprise des kilos.

Et même si les résultats sont positifs, il ne s’agira jamais réellement de mettre une séance de sport en comprimé. Le médicament chercherait seulement à reproduire certains mécanismes biologiques de l’exercice.

Autrement dit : les scientifiques ne sont peut-être pas en train d’inventer une pilule qui remplace le sport. Ils sont peut-être en train d’apprendre à découper le sport en réactions chimiques… et à transformer certaines d’entre elles en médicaments.