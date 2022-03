Jared Leto dans "Morbius" : "les rôles de antihéros sont plus passionnants"

Car non, Morbius, ce n’est pas le nom d’un fromage, mais le nom d’un antihéros créé par le scénariste Roy Thomas et le dessinateur Gil Kane, apparu pour la première fois dans le comic book The Amazing Spider-Man en 1971 ; et aujourd’hui joué par Jared Leto.

Après avoir campé un joker psychopathe dans Suicide Squad, l’acteur a décidé de s’attaquer à Michael Morbius, un Prix Nobel de chimie atteint d'une maladie du sang, rare et incurable qui va réussir à se guérir grâce à un sérum issu d’une chauve-souris. Devenu vampire avec tout ce que ça implique de super pouvoirs et de soif de sang humain, Morbius va devoir choisir entre le rejet de ce qu’il est devenu et son désir de vivre…

Jared Leto qui était de passage à Paris pour présenter son film. On en a profité pour lui poser quelques questions.

Après Joker qui a connu de nombreux interprètes avant lui, est-ce que ça a été plus confortable d’interpréter un personnage qui n’avait encore jamais été joué au cinéma ?