Jérôme Barella et le droit au silence : quelle incidence sur l’enquête ?

Mis en examen dans l’affaire Lyhanna, Jérôme Barella a choisi de faire valoir son droit au silence.

Pourquoi une personne soupçonnée refuse-t-elle de répondre aux questions des enquêteurs ? Et surtout, ce silence peut-il avoir des conséquences sur l’enquête ou sur une éventuelle condamnation ? Le droit au silence n’est pas une faveur accordée aux personnes mises en cause. Il repose sur un principe fondamental du procès pénal : la présomption d’innocence et le droit de ne pas contribuer à sa propre condamnation.

En droit français, la logique est claire : ce n’est pas à la personne soupçonnée de prouver qu’elle est innocente. C’est à l’accusation de démontrer sa culpabilité. C’est ce que l’on appelle la charge de la preuve.

Le mécanisme est essentiel : sans droit au silence, un suspect pourrait être contraint de fournir lui-même les éléments utilisés ensuite contre lui. La justice ne peut pas demander à une personne de participer activement à sa propre condamnation.

Concrètement, le fait de garder le silence ne constitue donc ni un aveu, ni une preuve de culpabilité. Les enquêteurs doivent établir les faits par d’autres moyens : éléments matériels, témoignages, expertises, analyses scientifiques ou encore recoupements.

Pour autant, ce choix n’est pas totalement sans effet sur la procédure. Une personne qui répond aux questions peut apporter des explications, donner une autre lecture des faits ou contester certains éléments du dossier. En choisissant de se taire, elle prive simplement l’enquête d’une source d’information supplémentaire. Mais cette absence d’explication ne peut jamais remplacer les preuves que l’accusation doit apporter.

C’est là tout le paradoxe du droit au silence : il peut rendre l’enquête plus difficile, mais il constitue aussi une garantie essentielle contre les erreurs judiciaires et les condamnations fondées uniquement sur les propres déclarations d’un suspect.

Dans un État de droit, la question centrale n’est donc pas : « Pourquoi ne parle-t-il pas ? » Mais plutôt : « Quels éléments la justice est-elle capable de démontrer indépendamment de ses paroles ? »