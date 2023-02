Jeux Olympiques 2024 : quels sont les athlètes de la Team Anjou ?

À vos marques, prêt, partez ! Top départ ce mercredi 15 février de la première phase des ventes de billets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. À cette occasion, on s’intéresse à la Team Anjou 2024. Une équipe d’athlètes présentée par Hugo Chevreux, chargé de développement sportif au Département du Maine-et-Loire : « nous avons 24 athlètes, 12 confirmés avec l’objectif des JO 2024, et 12 autres. Pour ces derniers, l’idée est de les accompagner sur le long terme. Eux visent plutôt Los Angeles 2028. »

Parité et mixité respectées

Dans le détail, la Team Anjou représente 15 disciplines olympiques. La parité est respectée et sept d’entre eux ont déjà participé aux JO de Tokyo en 2021. « On a un champion du milieu de l’équitation, Nicolas Touzaint, qui a remporté une médaille en 2021 à Tokyo. Mais aussi Matéo Bohéas, champion paralympique ayant raflé l’argent. C’est assez éclectique, et l’idée était d’avoir un équilibre entre les pratiques, une équipe assez mixte en termes d’âge et d’expérience », poursuit le chargé de développement sportif.

À l’origine, un appel à candidature a été lancé par le Département, qui a reçu au total une cinquantaine de dossiers. Concrètement, à l’égard de la Team, les missions du Département sont d’ordre financière et matériel. Il est également question de formation, comme la gestion de l’image des athlètes en dehors de leurs entrainements, comme sur les réseaux sociaux, par exemple.

En dehors de tout ce qui est formation ou matériel, le budget de la Team Anjou 2024 s’élève à hauteur de 80.000 euros par an pour les athlètes. Pour l’instant, le Département ne sait pas encore si l’aventure de la Team se poursuivra après les Jeux 2024. Mais ce qui est sûr, c’est que les habitants du Maine-et-Loire espèrent bien voir revenir leurs athlètes avec des médailles dans un peu plus d’un an.