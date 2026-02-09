Jeux vidéo : Emmanuel Macron peut-il vraiment en interdire certains ?

Emmanuel Macron réfléchit à légiférer sur les jeux vidéos.

L’idée a fait réagir parents, joueurs et professionnels du secteur. Dans une interview accordée au média Brut, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d’une étude scientifique visant à évaluer les effets des jeux vidéo sur les jeunes. Pendant deux mois, des chercheurs seront chargés d’analyser l’impact de certaines pratiques vidéoludiques, notamment sur les enfants et les adolescents. Le chef de l’État se veut prudent : avant toute décision politique, il souhaite parvenir à un « consensus scientifique ». « Avant de prendre une mesure nationale, je veux que la science m’éclaire », a-t-il affirmé.

Cette déclaration a rapidement relancé le débat sur une possible interdiction de certains jeux vidéo jugés nocifs. Sur le papier, l’idée peut sembler simple : protéger les plus jeunes en limitant l’accès à des contenus violents ou inadaptés. Mais dans les faits, la réalité juridique est bien plus complexe.

En France, la quasi-totalité des jeux vidéo est classée selon le système PEGI, une classification européenne qui recommande des âges minimums (3, 7, 12, 16 ou 18 ans). Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette classification n’a pas valeur d’interdiction pénale. Il s’agit avant tout d’un outil d’information destiné aux parents et aux consommateurs, même si les distributeurs la respectent généralement de manière stricte.

L’interdiction formelle d’un jeu vidéo relève d’un cadre très particulier. Seule la Commission de classification peut décider de restreindre ou d’interdire un jeu, et cette procédure reste exceptionnelle. Chaque œuvre est examinée selon des critères précis, la décision doit être juridiquement motivée, et l’éditeur dispose même de la possibilité de contester cette décision devant le tribunal administratif.

À cela s’ajoute une difficulté majeure : le numérique. Sur Internet, l’accès aux jeux vidéo est extrêmement difficile à contrôler à grande échelle, malgré les dispositifs de vérification d’âge.

En conclusion, interdire un jeu vidéo n’est ni immédiat ni simple. C’est un véritable labyrinthe juridique. Dans les faits, la régulation repose surtout sur la classification PEGI, le contrôle parental et la responsabilité des plateformes et des distributeurs, bien plus que sur des interdictions pures et simples.