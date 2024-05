JO de Paris 2024 : le programme du passage de la flamme à Angers

Baugé-en-Anjou (8h30), Montsoreau (9h25), Le Lion-d’Angers (10h55), Chaudefonds-sur-Layon (12h20), La Romagne (15h05), Saint-Florent-le-Vieil (16h05) et enfin la ville-étape : Angers (18h10). Ce sont les sept communes du Maine-et-Loire qui vont voir passer la flamme olympique ce mardi 28 mai.

3000 enfants inscrits

Mais les Angevins ne vont pas attendre la fin de la journée avant de pouvoir commencer à faire la fête. Dès le mardi matin, un temps scolaire sera organisé jusqu’à 15h30 pour lequel 3000 enfants se sont inscrits sur différents ateliers.

Le parcours du Relais de la Flamme olympique va relier le stade Mikulak à la place de La Rochefoucauld, pour une arrivée prévue aux alentours de 19h30. Néanmoins, de nombreux autres lieux seront propices aux festivités, rappelle Karine Engel, en charge du Sport et de la Citoyenneté à la Ville d’Angers : « il y aura au théâtre du Quai de la culture urbaine BMX et du breakdance. Sur l’esplanade du quai en bas de la montée Saint-Maurice, on aura un village parasport et du sport-santé. Autre temps fort très esthétique : une parade nautique entre les ponts de Verdun et de la Haute-Chaîne avec 200 embarcations. »

Voir plus loin

Si cette journée est bien évidemment consacrée aux Jeux Olympiques et Paralympiques, Karine Engel veut toutefois voir plus loin : « on parle souvent de sport, mais j’ai aussi envie de parler de loisir et d’activité physique adaptée. C’est aussi cela que l’on a envie de transmettre aux Angevins. Ce qui m’intéresse, c’est comment est-ce qu’on fait pour que ces activités, demain, nous donnent envie de nous inscrire, de se bouger, de se mobiliser, de rester en bonne santé et de pouvoir avoir une activité physique adaptée à notre âge et à notre physionomie. »

Plus de 30.000 personnes sont attendues à Angers et l’ensemble des forces de l’ordre municipales sera sur place. Autre chiffre : 300 personnels de la mairie seront déployés pour la totalité des ateliers. Pour rappel, la flamme olympique finira son parcours le 26 juillet à Paris, jour de la cérémonie d’ouverture des JO 2024.