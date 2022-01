À vos candidatures ! L’île de Piel est un petit bout de terre entre l’Irlande et la côte nord-ouest de l’Angleterre. Reculée de la civilisation, l’île est isolée et presque laissée à l’abandon par la population. Selon nos confrères de The Guardian, les pouvoirs publics britanniques et les autorités territoriales sont donc à la recherche d’un.e candidat.e « massivement dévoué.e » pour devenir gérant.e de l’île.

« Vous devrez aussi faire preuve d’une forte passion pour l’isolement, la paix et la tranquillité. Il faut une personnalité particulière », précise John Murphy, responsable des excursions sur l’île depuis près de 40 ans. En plus d’être responsable de la faune et de la flore, des somptueux paysages, mais aussi des infrastructures, comme le pub The Ship, une auberge, et le château du XIVe siècle surplombant l’île, le ou la candidat.e se verra aussi décerner un « titre royal ».

En effet, comme le veut la tradition locale, le nouveau gérant du pub devient automatiquement roi (ou reine), après une cérémonie impliquant un bain de bière. Malgré le folklore, ce titre impliquera de réelles responsabilités, comme l’approvisionnement en électricité, l’accessibilité pour les touristes et les activités sur place, et bien sûr, la préservation de la faune et la flore afin de continuer à faire de l’île un lieu d’intérêt scientifique.

Le poste est à pouvoir en avril 2022 pour une durée de 10 ans. En termes de rémunération, aucun montant précisé, puisque le candidat sera nourri, logé, blanchi… et, surtout, sacré roi de sa propre île.