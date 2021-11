Joggeuse retrouvée dans la Sarthe : l’adolescente a passé la nuit chez sa grand-mère

Le mystère s’éclaircit autour de la disparition d’une joggeuse il y a deux semaines en Mayenne. La procureur de la République de Laval indique ce vendredi, que l’adolescente de 17 ans a passé la nuit de sa disparition chez s a grand-mère à Sablé-sur-Sarthe, là où elle réapparaitra 24 heures plus tard dans un kebab. On ne sait pas si sa grand-mère était ou non présente pendant la nuit.

Pour rappel, le 8 novembre, l’adolescente avait disparu après être partie de son domicile de Saint-Brice (Mayenne) pour faire un jogging. Sa disparition avait été signalée le soir même par ses parents. 200 gendarmes avaient été mobilisés pour la retrouver. Finalement, elle était réapparue le lendemain soir à Sablé-sur-Sarthe, à une dizaine de kilomètres de chez elle.

Entendue par la police, la jeune fille avait d’abord affirmé avoir été enlevée et séquestrée. Quelques jours plus tard, elle admettait avoir menti. Elle est désormais poursuivie pour dénonciation d’infraction imaginaire.

Avec AFP