Maëlle ne fera bientôt plus qu’un avec son avatar ! Dix jours avant la sortie de son prochain album, la chanteuse dévoile le clip de Blonde Platine son dernier single. Perdue dans une rue nocturne, elle se met en scène maquillée et en tenue de soirée, comme possédée par la musique.

Filmé avec un certain grain, le clip prolonge l’esthétique des années 2000 que Maëlle a instaurée depuis plusieurs mois. Avec cet univers qui la ramène à l’époque de son enfance Maëlle conditionne ses fans à l’arrivée de son album. L'ancienne gagnante de The Voice sera en tournée à travers la France dès novembre 2026.