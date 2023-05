141 109 patients précisément sont recensés dans le Centre-Val de Loire, dont 3907 souffriraient d’une forme d’asthme sévère. Cette maladie chronique fréquente est trop souvent banalisée. C’est pour cela que les professionnels de santé profitent de cette journée mondiale pour rappeler ce qu’est la maladie et comment elle est prise en charge.

L’asthme est une pathologie des bronches, qui se caractérise par une contraction de la bronche et d’une inflammation au niveau de la muqueuse bronchite. Ces deux phénomènes entrainent un rétrécissement du calibre de la bronche, et donc le flux d’air va diminuer et créer une gêne respiratoire, de l’essoufflement et des sifflements.

Mais surtout, c’est une maladie qui peut toucher tout le monde, à tout âge de la vie. « Ça peut aller du nourrisson à l’enfant, jusqu’à l’adulte, précise le Dr Sylvie Legué, pneumologue au CHRU de Tours. L’évolution de l’asthme peut être très variable d’une personne à l’autre. Il y a des patients qui vont présenter de l’asthme à l’enfance, qui va complètement disparaitre à l’âge adulte. Inversement, des patients qui n’auront jamais présenté d’asthme ou d’allergie dans l’enfance, vont développer un asthme à l’âge adulte, vers 40 ou 50 ans ».

Symptômes et prise en charge

Le facteur génétique peut entrer en compte. Il n’est pas rare qu’une personne asthmatique ait dans sa famille des personnes touchées également par la maladie, ou bien par de l’eczéma ou des allergies, qui sont des terrains pouvant favoriser le développement d’un asthme.

« Les symptômes qui doivent alerter, précise Sylvie Legué, c’est lorsqu’on ressent une gêne respiratoire, un essoufflement, avec un sifflement. Ça peut être aussi une toux sèche. Ces symptômes peuvent être augmentés surtout le soir ou la nuit, et entraîner des réveils nocturnes. » Certains facteurs comme la fumée de cigarette peuvent également entraîner des crises plus sévères.

En cas de doutes, les patients sont invités à contacter un médecin généraliste, qui pourra prescrire un premier traitement. Des associations interviennent également auprès des patients, pour échanger autour de l’asthme, et la façon de vivre cette maladie.