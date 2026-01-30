Julien Lieb reporte de nouveaux concerts à cause de "DALS"

Le planning de Julien Lieb connaît de nouveaux ajustements. Engagé dans l’actuelle saison de Danse avec les stars, le chanteur doit une fois encore revoir l’organisation de sa tournée. En conséquence, six concerts supplémentaires du Naufragés Tour sont officiellement reportés, une décision qui ne passe pas inaperçue auprès de son public.

Révélé lors de la Star Academy, Julien Lieb vit un début d’année intense. Vendredi dernier, il a fait ses premiers pas sur le parquet de Danse avec les stars, livrant une prestation saluée par le jury. Malgré ces retours positifs, l’artiste avait conscience du défi que représentait la cohabitation entre l’émission et sa tournée musicale.

Les concerts reportés à cause de Danse avec les stars

La participation de Julien Lieb à Danse avec les stars impose un rythme soutenu fait de répétitions, de tournages et de primes en direct. Résultat : six dates de sa tournée sont impactées.

Le concert prévu au Splendid de Lille est ainsi déplacé du 12 au 15 mars. Les shows d’Aix-en-Provence et de Bordeaux sont repoussés aux 29 et 30 avril, tandis que ceux de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Saint-Grégoire sont reprogrammés aux 29 octobre et 5 novembre prochains.

Dans un communiqué, son label Twin Music justifie ces reports par « des raisons de planning liées aux répétitions, tournages et primes à venir dans le cadre de la participation de Julien Lieb à Danse avec les stars ». L’objectif affiché est clair : préserver la qualité des concerts et respecter le public qui s’organise parfois longtemps à l’avance pour assister aux shows.