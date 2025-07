"Jurassic World : Renaissance", "Materialists", à voir le 2 juillet

On est d’accord, on ne va pas voir Materialists pour son originalité, mais plutôt pour son casting : Dakota Johnson, qui a raccroché la cravache de la saga 50 nuances de Grey ; Chris Evans sans son costume de Captain America ou Pedro Pascal, notamment rescapé de la série adaptée du jeu vidéo The Last of us…

A quelques jours de l’été, une comédie romantique, on peut dire que c’est de saison…

Scarlett Johansson contre des dino mutants

Sinon, si vous êtes plutôt grosses bébêtes… Jurassic World : Renaissance, le 7e volet de la saga, est en salle dès le 4 juillet.

Et cette fois-ci, c’est Scarlett Johansson qui enfile le treillis pour affronter des dinosaures mutants sur une île isolée où sont parqués tous les specimens ratés lors de la création du parc du tout premier film…

Résultat : des T-Rex en mode créatures de la saga Alien… un drôle de mélange bien flippant :