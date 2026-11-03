Paris Jackson conteste les millions versés au gestionnaire de l’héritage de son père Michael

La succession de Michael Jackson fait de nouveau l'objet d'une bataille judiciaire. Ce lundi, Paris Jackson a contesté devant la justice la rémunération de John Branca, l'un des exécuteurs testamentaires de son père, décédé en juin 2009.

La fille du King of Pop remet en cause les sommes perçues par l'avocat et gestionnaire historique du patrimoine de la star. Le montant de 109 millions de dollars est notamment évoqué dans cette affaire.

Paris Jackson estime que les honoraires accordés à John Branca ne correspondent pas à la qualité de son travail. Elle lui reproche notamment une « incompétence persistante » dans la gestion de la succession.

Elle demande donc à la justice de revoir les conditions de sa rémunération, avec une réduction des honoraires qu'elle souhaite ramener à un niveau de 10 %.

La succession de Michael Jackson rejette les accusations

Les représentants de la succession de Michael Jackson contestent fermement les arguments avancés par Paris Jackson.

Ils défendent les conditions financières actuellement appliquées et s'opposent à la demande de révision formulée par la jeune femme.

Ce désaccord intervient alors que le patrimoine musical de Michael Jackson continue de générer des revenus considérables, plus de dix-sept ans après sa disparition.

Son catalogue, ses enregistrements et l'exploitation commerciale de son image constituent toujours des actifs majeurs de l'industrie musicale.

John Branca joue un rôle central dans la gestion de cet héritage depuis la mort du chanteur. Mais sa rémunération et les décisions prises par les administrateurs de la succession sont aujourd'hui au cœur des contestations.

Pour Paris Jackson, il s'agit de remettre en question la façon dont les sommes générées par l'œuvre de son père sont administrées et réparties.

La justice devra désormais examiner les demandes de l'héritière et les arguments des représentants de la succession. Aucune décision définitive n'a encore été annoncée dans ce nouveau volet du litige.