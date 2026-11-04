« 1 sur 8 milliards » : ce jeu en ligne vous fait vivre une autre vie

Imaginez naître dans une famille pauvre en Inde, grandir en Australie dans un foyer aisé ou voir le jour dans un pays où l'accès aux soins et à l'éducation est particulièrement difficile. Vous n'avez rien choisi, et pourtant, ces premières circonstances vont largement influencer votre avenir. C'est l'expérience proposée par « 1 sur 8 milliards », un jeu en ligne qui invite chacun à se glisser dans la peau d'un être humain choisi au hasard parmi les quelque huit milliards d'habitants de la planète.

Le principe est simple : à chaque partie, le simulateur vous attribue un pays de naissance, une famille et des conditions de vie. Puis, en quelques dizaines de minutes, vous traversez toute une existence, de la naissance jusqu'à la mort. Au fil du parcours, plusieurs décisions vous sont proposées : poursuivre vos études, choisir un métier, vous marier, avoir des enfants ou encore partir vivre ailleurs.

Mais vos choix ne font pas tout. Votre situation économique, votre environnement familial, votre accès aux soins ou encore votre pays de résidence pèsent sur les possibilités qui s'offrent à vous. Certaines trajectoires permettent d'accéder à une vie confortable et longue, tandis que d'autres sont marquées par la précarité, les difficultés sanitaires ou une mortalité précoce.

Des statistiques réelles pour simuler des destins

Pour construire ces parcours, le jeu s'appuie sur des données démographiques et économiques internationales, notamment celles de l'ONU, de l'Organisation mondiale de la santé et de la Banque mondiale. Les probabilités de naissance tiennent compte de la répartition réelle des naissances dans le monde : les pays où naissent le plus d'enfants ont davantage de chances d'être tirés au sort.

L'expérience n'a évidemment pas vocation à prédire le destin d'un individu. Elle repose sur des moyennes statistiques, qui ne résument jamais toutes les réalités personnelles.

Mais son intérêt est ailleurs : rappeler une évidence que l'on oublie facilement. Nous pouvons faire des choix tout au long de notre vie, mais nous ne choisissons ni notre famille, ni notre pays de naissance. Et ce point de départ peut changer presque toute une existence.