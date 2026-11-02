TeddyBear dévoile « Le Plus Beau », un premier album à cœur ouvert

À seulement 24 ans, TeddyBear franchit un cap avec Le Plus Beau, son premier album paru le 30 octobre 2026. Révélé par le titre Chaussures Roses, le chanteur belge y rassemble onze morceaux entre chanson française, rap et pop électronique. Un disque profondément personnel dans lequel il transforme ses doutes, ses blessures familiales et ses questionnements sur le monde en chansons sensibles et sans filtre.

Derrière le pseudonyme TeddyBear se cache Jules Scinta, originaire de Mons, en Belgique. Ancien batteur, il s'est progressivement tourné vers l'écriture et le chant, trouvant dans la musique un moyen d'exprimer ce qu'il n'arrivait pas toujours à dire autrement.

Dans Le Plus Beau, il aborde notamment l'acceptation de soi avec Chaussures Roses, les relations familiales dans Enfin Bon et Bravo mon fils, ou encore les rapports hommes-femmes avec Mâle aux filles. L'Humain porte quant à lui un regard critique sur son époque et les comportements collectifs.

Entre rap, chanson et pop

TeddyBear refuse de s'enfermer dans un genre. Les onze titres naviguent entre flow rap, mélodies pop, instruments acoustiques et arrangements électroniques. Sa voix expressive et son interprétation donnent une place centrale aux textes, capables de passer de la mélancolie à l'ironie.

Avec Le Plus Beau, TeddyBear livre un premier projet sincère, nourri de son histoire et de ses observations. Loin des postures, il revendique surtout l'envie de raconter des choses et de toucher les autres. Une entrée remarquée dans la chanson francophone, qui devrait prendre une nouvelle dimension avec sa tournée prévue en 2027.