Tayc remercie ses détracteurs dans son nouveau single avant de retourner sur scène

Tayc se sert de ses épreuves pour aller toujours plus haut. Le Marseillais a dévoilé son nouveau single Merci, vendredi 30 octobre. Sur un piano-voix accompagné de percussions, qui permettent de conserver son identité afro-dance, le chanteur se livre à cœur ouvert. Il remercie les gens qui n’ont pas cru en lui et qui lui ont permis de monter encore plus haut.

Tayc évoque également une femme avec qui il s’était particulièrement engagé, mais qui elle aussi, n’a pas cru en lui jusqu’au bout. Là où sa voix mélodique sert habituellement la sensualité, ici elle vient renforcer une sorte de peine transformée en force et amplifiée par la mélodie et les paroles. Ce nouveau single étoffera sûrement la setlist de Tayc durant sa tournée française en mars et avril et sa tournée africaine, qu’il reprendra en décembre.