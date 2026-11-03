Un colibri de quelques grammes suivi sur près de 6 000 kilomètres

Il ne pèse que quelques grammes, mais il vient de réaliser un voyage impressionnant. Un colibri roux a été suivi sur au moins 5 821 kilomètres, entre l’Alaska et Guadalajara, au Mexique. Une distance exceptionnelle pour cet oiseau minuscule, qui pèse généralement entre 3 et 4,5 grammes. Ce résultat, annoncé en octobre 2026 par l’Alaska Wildlife Conservation Center, dépasse le précédent record connu pour cette espèce.

Mais comment les scientifiques ont-ils réussi à suivre un animal aussi petit sur une telle distance ? La réponse tient dans une technologie particulièrement discrète. Les chercheurs ont fixé sur le dos de plusieurs colibris de minuscules émetteurs, qui ne pèsent que 60 milligrammes, soit environ le poids d’un grain de riz.

Ces balises fonctionnent à l’énergie solaire et émettent régulièrement un signal Bluetooth. Lorsqu’un appareil compatible passe à proximité, il peut capter ce signal et transmettre sa propre position géographique aux chercheurs. Les scientifiques peuvent ensuite reconstituer progressivement le parcours de l’oiseau à partir des différents points de détection.

Et c’est là que l’histoire devient encore plus étonnante : des touristes ont participé, sans le savoir, à cette expérience scientifique. Des appareils transportés par des randonneurs, des pêcheurs, des amateurs de rafting ou encore des passagers de bateaux de croisière ont permis de repérer les signaux des oiseaux.

Les chercheurs ont également fait une découverte inattendue : certains colibris ont traversé directement le golfe d’Alaska, alors qu’ils pensaient plutôt les voir longer les côtes.

Au total, trois oiseaux ont été suivis sur des distances minimales de 5 553, 5 678 et 5 821 kilomètres. Attention toutefois : ces chiffres correspondent aux distances entre les différents points où ils ont été détectés, et non à un suivi continu de leur trajet.

Une prouesse technologique qui permet de mieux comprendre les migrations de ces oiseaux minuscules.