Keen’V célèbre ses 20 ans de carrière avec une nouvelle tournée événement

Vingt ans de musique, de tubes et de souvenirs à partager avec son public. Keen’V prépare les retrouvailles avec ses fans avec À nos 20 ans, une nouvelle tournée qui débutera en janvier 2027 et traversera la France jusqu’au printemps. Porté par son album IV saisons, le chanteur promet un spectacle renouvelé, pensé comme une grande célébration de son parcours.

Après deux années consacrées à l’Équilibre Tour, Keen’V ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. À travers cette tournée anniversaire, l’artiste souhaite remercier celles et ceux qui le suivent depuis ses débuts et faire revivre les moments forts de cette aventure musicale. Sur scène, le public pourra retrouver les chansons qui ont marqué son parcours, de J’aimerais trop à Tahiti, en passant par Outété et Prince charmant.

Le coup d’envoi est prévu le 14 janvier 2027 à Amnéville. Keen’V passera notamment par le Mans le 28 janvier, Châteauroux le 29 janvier, ou Bordeaux 21 avril avant de poursuivre son parcours dans plusieurs grandes salles françaises. Avec « À nos 20 ans », Keen’V entend ainsi célébrer deux décennies de carrière au plus près de son public, entre nostalgie, fête et nouvelles chansons.