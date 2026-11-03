Après avoir survécu à un accident qui lui a coûté ses quatre membres, Pierre Rabine vise les Jeux paralympiques de 2028

À 27 ans, Pierre Rabine a déjà traversé des épreuves que peu de sportifs peuvent imaginer. Aujourd'hui, ce nageur handisport regarde vers l'avenir et prépare un rendez-vous qui pourrait marquer sa carrière : les Jeux paralympiques de Los Angeles, en 2028.

Pour comprendre son parcours, il faut remonter au 11 avril 2018. Alors âgé de 18 ans, le jeune homme est victime d'un terrible accident du travail sur un chantier. En touchant une ligne à haute tension, il reçoit une décharge électrique de 63 000 volts. Ses blessures sont telles que les médecins doivent procéder à l'amputation de ses quatre membres.

Commence alors un long parcours de soins, d'hospitalisation et de rééducation. Mais Pierre Rabine va progressivement retrouver un objectif grâce au sport. Il découvre la natation et se prend de passion pour cette discipline. Dans l'eau, il retrouve des sensations de liberté et décide de se lancer dans la compétition.

Ses premiers résultats ne tardent pas à arriver. En 2021 et 2022, il décroche deux médailles d'argent aux championnats de France. En 2023, il monte également sur le podium d'une étape de Coupe du monde, avec une médaille de bronze.

Une progression encourageante, même si le chemin vers le plus haut niveau reste exigeant. Pierre Rabine ne parvient pas à décrocher sa qualification pour les Jeux paralympiques de Paris, en 2024. Mais il ne renonce pas à son ambition.

Désormais, c'est Los Angeles 2028 qui est dans son viseur. Le nageur poursuit son entraînement avec l'espoir de franchir une nouvelle étape et de représenter la France sur la scène paralympique.

Son histoire est aussi celle d'une reconstruction par le sport. Après avoir dû réapprendre à vivre avec un corps profondément transformé, Pierre Rabine s'est fixé un objectif de haut niveau. Et il lui reste désormais deux années pour tenter de le réaliser.