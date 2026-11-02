Calema emmène Emma et Jungeli au Portugal pour le clip de « Juste un Peu Remix »

Un petit goût d’été, c’est ce que proposent Emma, Jungeli et Calema dans le clip de Juste un Peu Remix, dimanche 1ernovembre. Après le succès de la version originale pendant l’été, les deux chanteurs avaient invité Calema à les rejoindre pour une nouvelle version franco-santoméenne, le 16 octobre dernier.

Tourné dans la Baía do Seixal (baie de Seixal), située juste en face de Lisbonne au Portugal, le nouveau clip est solaire et coloré. Les quatre artistes y expriment leur complicité, accompagnés de deux danseurs.

Ce clip permet d’offrir aux fans du single, une dernière surprise pour les remercier de leurs votes aux NRJ Music Awards. Avec Juste un Peu, Emma et Jungeli y ont remporté le prix de la Collaboration francophone de 2026.