Eurovision 2027 : ce sera sans les Pays-Bas…

L’Eurovision 2027 perd l’une de ses délégations historiques. Les Pays-Bas annoncent leur retrait du concours pour la deuxième année consécutive, alors que la prochaine édition doit se dérouler du 11 au 15 mai à Bourgas, en Bulgarie.

En cause notamment : le maintien d’Israël dans la compétition dans le contexte du conflit avec la Palestine. Une situation que le diffuseur néerlandais AVROTROS estime incompatible avec les valeurs qu’il souhaite défendre.

« Il est indéniable que les conflits internationaux affectent grandement le concours et compromettent son caractère neutre. L’Eurovision est devenu une plateforme qui divise », explique son directeur général Taco Zimmerman.

Les nouvelles règles de l’Eurovision ne convainquent pas

L’organisation du concours a pourtant fait évoluer son règlement, avec notamment l’interdiction pour un pays impliqué dans un conflit armé d’accueillir l’Eurovision en cas de victoire. Une mesure jugée insuffisante par AVROTROS, qui considère que ces changements ne permettent pas de garantir le retour d’un concours « indépendant et neutre ».

Ce nouveau boycott prolonge les relations compliquées entre les Pays-Bas et l’Eurovision. En 2024, leur représentant Joost Klein avait été disqualifié quelques heures avant la finale avec Europapa. En 2026, les Néerlandais avaient déjà refusé de participer, tout comme l’Islande, l’Irlande, la Slovaquie et l’Espagne.

L’Eurovision 2027 se déroulera donc sans les Pays-Bas. Après la victoire de Dara avec Bangaranga, c’est Bourgas, et non Sofia, qui accueillera la compétition en Bulgarie. Reste désormais à savoir si d’autres pays choisiront à leur tour de se retirer.