Olivia Rodrigo dévoile un single surprise et engagé avant la tenue de son festival

Surprise ! Olivia Rodrigo a sorti un nouveau single ce lundi 24 août 2026. Nommé Serena joy, ce nouveau morceau lance officiellement la semaine durant laquelle se déroulera la première édition du Daisy Chain Fields, un festival 100% féminin et caritatif créé par la chanteuse. Tout comme les recettes du festival, une partie de celles du single sera reversée à diverses associations qui défendent les droits des femmes. Un engagement assumé pour faire face à la politique menée par Donald Trump.

À travers le texte de ce nouveau single – retranscrit entièrement sur sa pochette – Olivia Rodrigo s’attaque une nouvelle fois au président et à son administration, qui bénéficient du système cruel qu’ils mettent en place depuis plusieurs années. Un parallèle amplifié par le titre du single, car Serena joy est en fait un personnage autoritaire dans le livre La Servante Écarlate de Margaret Atwood. Pour accompagner ces messages, Olivia Rodrigo reprend la recette pop-rock de son dernier album et s’implante encore un peu plus dans la catégorie des artistes engagés.