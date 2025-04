Katy Perry a la tête dans les étoiles !

Katy Perry est entrée dans l’histoire. Elle est devenue ce lundi, la première chanteuse à voyager dans l’espace. Elle a participé à un vol touristique cet après-midi aux côtés de cinq autres femmes. Le voyage a duré quelques minutes, après le lancement depuis le site de Blue Origin au Texas. Les passagères ont été envoyées à 100 km au-dessus du sol pour attendre la frontière entre la Terre et l’espace. Elles ont profité d’un moment en apesanteur pour observer à travers un hublot la planète bleue.

C’est la première fois depuis 1963, qu’un équipage 100% féminin embarque pour une mission spatiale. Aux côtés de l’icône pop, on retrouve une productrice de cinéma, une ancienne ingénieure de la NASA, une militante des droits de l’Homme, une présentatrice TV, et Lauren Sanchez, la journaliste et fiancée de Jeff Bezos, patron d’Amazon et de Blue Origin, à l’initiative de la mission.

Les passagères espèrent au travers de ce voyage donner envie à des jeunes filles de poursuivre des carrières scientifiques.