Koh-Lanta 2024 : Julie aux portes de la réunification

Les Kadasi et les Matukad, c’est bientôt de l’histoire ancienne ! Dans ce nouvel épisode de Koh-Lanta, l’heure de la réunification a sonné. Et comme à chaque émission de Koh-Lanta, c’est une étape importante du jeu, où le chacun pour soi prend le pas sur l’équipe.

Trouver sa place

Parmi les aventuriers encore en lice, on retrouve Julie ! La Nivernaise de 37 ans évolue depuis le début de l’aventure dans l’équipe des rouges, les Matukad. La mère de famille n’a pas manqué de se faire remarquer par son fort tempérament ; tempérament qu’elle trouve pour autant très modéré dans l’émission ! « A part au dernier épisode où je m’énerve un petit peu, mais mon timbre de voix est calme. Tout est posé. J’ai beaucoup de recul, et ça je l’apprécie. Après, c’est vrai que je me suis vue pas très sociable au départ »

Cela ne l’a pas empêché de se faire une place. Et pourtant, Julie était complètement novice en la matière. « Je n’avais jamais vu l’émission (…) Donc, je ne savais pas comment tout se passait. Mon but c’était vraiment les 100 patates. Mais la réunification, je ne savais pas de quoi il s’agissait. Tout était découverte pour moi ».

Chacun pour soi

Après explication des règles, la Nivernaise a très vite compris de quoi il en retournait, et l’importance de l’étape de la réunification. « J’ai vite compris que tout le monde voulait aller jusque-là (…) C’est le moment crucial où ça va être chacun pour soi, et ça va tout changer. Ça va être encore une aventure différente ».

Reste à savoir si Julie passera avec brio l’étape des ambassadeurs, qui valide on le rappelle la présence des aventuriers à la réunification. Réponse ce mardi soir, à partir de 21h15 sur TF1.