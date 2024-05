Les 4 infos du vendredi 3 mai 2024

MATISSE - Après la marche blanche prévue demain à Châteauroux en mémoire de Matisse, une cérémonie sera organisée mardi prochain au stade Gaston Petit, annoncent ces proches. Pour rappel, l’adolescent de 15 ans a été poignardé à mort le week-end dernier par un jeune du même âge.

TRAFIC – Un peu de monde sur les routes. Bison Futé a classé ce vendredi rouge en Ile-de-France avec des difficultés sur l’A10 et l’A6. Ce sera orange demain au niveau national. Selon l’organisme, « la proximité des jours fériés du 8 et 9 mai offre la possibilité de quelques jours de congés dès ce week-end ».

LOGEMENT - Plusieurs associations dénoncent « une chasse aux pauvres ». Face à une crise inédite du logement, le gouvernement présentait ce matin un projet de loi. Le ministre Guillaume Kasbarian veut notamment simplifier les procédures pour construire plus vite ou majorer les loyers et expulser plus facilement les locataires de logements sociaux qui dépassent les plafonds de ressources.

TOURS - C’est l’une des plus importantes de France. La Foire de Tours et ses 500 exposants sont de retour pour 10 jours au parc expo. Année olympique oblige, le sport est à l’honneur avec des initiations et des démonstrations d’une trentaine de sports. L’entrée est gratuite. Plus de 370 000 visiteurs sont attendus.