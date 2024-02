Koh-Lanta 2024 : Océane, candidate de l’Allier

C’est d’ailleurs presque par hasard qu’Océane s’est retrouvé sur cette île déserte des Philippines. À la base, Koh-Lanta était juste une émission familiale qu’elle adore suivre tous les ans avec ses enfants et son mari. Jusqu’au jour où elle s’est lancée le défi de s’inscrire… pour la blague. « Je me suis dit que ça ferait bien rire mes proches », nous raconte Océane.

La blague a été de courte durée puisque la jeune maman a eu la bonne surprise d’être sélectionnée ! « Je suis un peu trouillarde, j’ai peur des insectes, je ne suis jamais partie à l’aventure. Mais par contre, je suis hyper courageuse. Et je me suis dit que si un jour j’avais la chance de faire une émission un jour, c’est Koh-Lanta que je voudrais faire ! »

« Ça me paraissait un peu dingue »

S’inscrire sans vraiment y croire, Océane n’est pas la seule. Mais c’est bel et bien sa candidature qui a retenu l’attention. Et contrairement à certains candidats qui se sont préparés toute leur vie pour cette émission, la Vichyssoise ne s’est pas imposée un entraînement drastique. « Je me suis vraiment préparée au moment où on m’a dit « Go, Océane, c’est bon tu pars ! ». Le tournage a débuté en avril 2023, pour se terminer en juin (pour les aventuriers qui sont allés le plus loin).

Pour autant, l’aventurière de 35 ans n’est pas tombée des nues à son arrivée sur l’île. « On sait qu’on ne va pas se laver, qu’on ne va pas manger. On sait qu’il y a de la stratégie, qu’on ne connait personne quand on arrive. Donc franchement, je n’ai pas du tout été déçue (…) Après, je ne vous cache pas que j’ai trouvé ça encore plus difficile que ce qu’on voit dans notre canapé ».

Parmi les choses les plus dures, selon elle, il y a tout d’abord la faim, « très présente, et dès le début », nous raconte-t-elle. Et l’éloignement, « le fait de quitter sa famille, c’est peut-être ça le plus difficile. Ne pas rentrer en contact avec ses enfants ».

« Une saison inédite »

Cette nouvelle saison, intitulée « Koh-Lanta : les Chasseurs d’immunité » va faire apparaitre de nouvelles règles du jeu, avec notamment de nouveaux colliers d’immunité. Les candidats devront également récolter des indices durant leur aventure. « Cette saison est complète, souligne Océane. Il va y avoir du jeu, de la stratégie, de la compétition. Tout ce qu’il faut pour faire un bon Koh-Lanta ».

Et humainement aussi, cette saison aussi devrait révéler les caractères… « Il y a des forts caractères, des gens calmes, des gens sportifs ou un peu moins sportif. Mais ça créé une belle émission Franchement, ça va être une saison incroyable ».

Koh-Lanta : les Chasseurs d’immunité, à découvrir tous les mardis soirs, sur TF1 à partir de 21h15.