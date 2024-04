« Ouf ! Une nouvelle étape de franchie »… c’est ce que s’est dit Océane lorsque Denis Brogniart a annoncé aux candidats l’heure de la réunification. C’est en effet une étape importante dans Koh-Lanta, après trois semaines d’aventure. Et c’est toujours une fierté pour les candidats d’arriver jusque-là. « À titre personnel, je ne m’étais jamais projetée jusque-là, admet l’Auvergnate. Dès le début du jeu, je me suis dit, j’avance tant que je peux avancer ».

Nouvelles règles

Les règles changent, et désormais c’est chacun pour soi. « On rentre vraiment dans le vif du sujet, souligne Océane. Ce qu’on a vu jusqu’à présent c’était vraiment bien. Mais là, ce qui va se passer c’est encore plus intéressant ».

La réunification donne également lieu à de nouvelles stratégies, avec parfois des alliances surprises. « On va faire nos preuves mais seul cette fois-ci. Et en même temps, il y a aussi ce truc qu’il ne faut pas oublier c’est qu’à la réunification, plus on est bon, plus on est susceptible de se faire éliminer ».

Membre de l’équipe des jaunes, les Kadasi, Océane revit chaque semaine avec nostalgie cette aventure. « On n’a pas trop de mauvaises surprises. Au niveau du montage, c’est bien à l’image de ce qu’on percevait sur l’île », avoue-t-elle. Reste l’épreuve des ambassadeurs, qui nous dira si oui ou non Océane intègre bien la réunification, mais une chose est sûre, l’équipe d’Océane sera en infériorité numérique. A voir si les Kadasi arriveront à tourner les choses en leur faveur. Réponse à partir de ce mardi soir, 21h15, sur TF1.