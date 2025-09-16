L'acteur Robert Redford s'est éteint à l'âge de 89 ans

Il ne murmurera plus à l'oreille des chevaux. L'acteur et réalisateur américain Robert Redford s'est éteint à l'âge de 89 ans, ce mardi 16 septembre 2025.

Après avoir commencé sa carrière à la télévision dans les années 1950, il avait marqué Hollywood et le 7e art avec de nombreux films et de rôles iconiques : Les Hommes du président, Butch Cassidy et le Kid, Out of Africa, Gatsby le Magnifique, ou encore L'Arnaque.

Il marque aussi sa carrière de réalisateur avec Des gens comme les autres, en 1980, qui recevra un Oscar pour meilleur film et meilleur réalisateur. Une carrière dans la réalisation qui se confirmera avec Et au milieu coule la rivière ou encore L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux.

Il est aussi à l'origine du festival Sundance grâce à la fondation de la Sundance Institut. Un festival qui ferra et continue de faire rayonner le cinéma indépendant et de faire découvrir des talents comme Quentin Tarantino.

Son dernier passage sur un grand écran remonte à 2019, où il reprenait le personnage d'Alexander Pierce dans le film Avengers : Endgame.