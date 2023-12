Une sortie au milieu de la nuit à Paris. Elle était attendue depuis des semaines. La première bande-annonce du sixième épisode de la saga Grand Theft Auto a été dévoilée dans la nuit de lundi à mardi par son éditeur, Rockstar Games.

L’annonce, qui était pourtant prévue pour ce mardi 5 décembre à 15 heures (heure française), a été avancée à la suite d’une fuite des images sur internet. Ce n’est pas la première fois que GTA 6 est la cible de fuites : son personnage féminin, Lucia, avait également été dévoilé dans des images montrant le jeu dans les premières phases de son développement.

Il faudra s’armer de patience

La vidéo, qui dure une minute et trente secondes seulement, révèle plusieurs informations clés sur le jeu vidéo événement.

On y découvre ainsi les deux personnages principaux du titre, un homme et sa compagne, Lucia, le premier personnage féminin jouable de la saga. Le jeu se déroulera dans la ville fictive de Vice City, inspirée de Miami, et déjà au cœur de GTA : Vice City, sorti en 2002 sur Playstation 2.