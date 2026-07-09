L’AdBlue : la problématique des pompiers qui luttent contre les feux de forêt

Lors d'une démonstration de lutte contre les feux de forêt, le chef des pompiers de Gironde a lancé un appel inhabituel : il réclame une dérogation aux contraintes liées au système AdBlue pour les camions des SDIS.

En pleine intervention, explique-t-il, les véhicules doivent parfois interrompre leur mission pour refaire le plein d'AdBlue ou effectuer des diagnostics techniques. Une contrainte difficilement compatible avec l'urgence d'un incendie. À première vue, le problème semble purement mécanique. En réalité, il est avant tout juridique.

Contrairement à une idée répandue, l'Union européenne n'impose pas l'AdBlue en tant que tel. Les règlements Euro VI imposent un résultat : limiter les émissions de polluants des poids lourds, notamment les oxydes d'azote (NOx). Pour atteindre ces seuils, les constructeurs ont massivement retenu la technologie SCR, qui fonctionne avec l'AdBlue.

Mais la réglementation ne s'arrête pas là. Elle impose également une surveillance permanente du système de dépollution, un diagnostic embarqué et des exigences de maintenance destinées à garantir que le véhicule continue de respecter ses niveaux d'émissions tout au long de sa vie. C'est ici que se niche le véritable mécanisme invisible.

En droit européen, un camion-citerne de pompiers est avant tout homologué comme un poids lourd relevant de la catégorie Euro VI. À ce titre, il est soumis, pour l'essentiel, aux mêmes exigences techniques de contrôle des émissions qu'un camion de transport routier. Le droit raisonne d'abord par catégorie de véhicule, pas par mission. Qu'il transporte des marchandises ou qu'il parte combattre un feu de forêt, il doit satisfaire aux mêmes obligations environnementales.

Cette logique poursuit un objectif parfaitement cohérent : éviter qu'un poids lourd circule durablement avec un système antipollution défaillant, au risque d'émettre des quantités importantes de polluants.

C'est précisément cette logique que contestent aujourd'hui les pompiers. Ils ne demandent pas la suppression des normes environnementales. Ils s'interrogent sur leur adaptation aux véhicules de secours, dont la disponibilité opérationnelle peut être une question de sécurité publique. Leur demande soulève donc une question de fond : les règles conçues pour le transport routier sont-elles toujours adaptées à des véhicules dont la mission première est de sauver des vies ?