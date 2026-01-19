L’aéroport de Beauvais s’engage auprès des Restos du Cœur

L’aéroport de Beauvais a décidé de reverser les produits interdits en cabine qu’il saisit aux Restos du Cœur.

À l’aéroport Paris-Beauvais, ce qui était autrefois destiné à la poubelle connaît désormais une seconde vie solidaire. Depuis un an, un partenariat entre l’aéroport de Beauvais-Tillé et l’association des Restos du Cœur permet de redistribuer aux familles les plus précaires des produits interdits en cabine, auparavant systématiquement détruits.

Produits d’hygiène, cosmétiques, gels douche, shampoings, mais aussi denrées alimentaires non périssables : ces articles sont souvent abandonnés par les passagers lors des contrôles de sûreté lorsqu’ils dépassent les volumes autorisés en cabine. Jusqu’alors, ils étaient mis hors circuit pour des raisons de sécurité. Désormais, grâce à une organisation logistique adaptée, ils sont récupérés, triés et redistribués.

Depuis Noël 2024, l’aéroport annonce avoir collecté plus de 17 tonnes de produits, redistribuées au bénéfice des Restos du Cœur dans le département. Le dispositif repose principalement sur la collecte aux points de contrôle des deux terminaux, avec l’implication des agents de sûreté. Après une phase de test visant à améliorer la signalétique et les procédures, le système est aujourd’hui pleinement opérationnel.

En complément, certains produits non réclamés au service bagages et répondant aux critères sanitaires sont également intégrés au circuit de redistribution. Pour l’entreprise, cette démarche s’inscrit dans une volonté de responsabilité sociale et environnementale. Chaque année, plusieurs milliers de produits étaient détruits faute de solution alternative. Leur offrir une seconde vie permet non seulement de réduire le gaspillage, mais aussi de donner davantage de sens aux gestes du quotidien.

Du côté des Restos du Cœur, ce partenariat représente une aide précieuse dans un contexte marqué par une hausse constante des demandes. Au-delà de l’aide matérielle, l’accès à des produits d’hygiène et de beauté joue également un rôle fondamental pour les bénéficiaires. Ces articles contribuent à préserver la dignité, l’estime de soi et la socialisation des personnes en situation de précarité, rappellent les partenaires du projet dans un communiqué commun.