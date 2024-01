L’AJ Auxerre raconté par ses anciens joueurs

Basile Boli, Djibril Cissé, Fabien Cool, Laurent Blanc, Benoit Pedretti… Tous ces footballeurs sont passés par l’AJ Auxerre. Ils sont au cœur du livre AJ Auxerre, l'âge d'or raconté par ses légendes sorti récemment.

L’ouvrage raconte au travers de 40 entretiens l’histoire du club icaunais, de l’accession à l’élite en 1980 jusqu’au dernier parcours européen, en Ligue des champions. Un livre écrit à deux mains, par deux plumes de L’Équipe, Pierre Alexandre Conte et Simon Bolle. Celui-ci est natif de Decize et il a beaucoup fréquenté l’Abbé Deschamps.

VIBRATION : vous diriez que vous êtes supporter de l’AJA ?

Simon Bolle : Oui bien sûr, c'est avant tout un livre de supporters qui est venu à l'idée à force d'aller au stade. D'abord avec ma famille, après avec les amis du club de foot, après moi seul. Cela fait plus de 20 ans que je vais à l'Abbé Deschamps régulièrement, encore cette saison en tant qu'abonné.

Les premiers matchs remontent à 2003-2004, avec Djibril Cissé. Ensuite, il y a deux périodes. 2009-2010 avec la qualification en Ligue des Champions, ce barrage contre le Zenith Saint-Pétersbourg et ensuite 2022 la remontée en Ligue 1.

VIBRATION : L’AJA est d’ailleurs en forme cette saison (actuel 1er de Ligue 2)

Simon Bolle : Oui c'est sûr et je pense que c'est mérité. C'est même une petite anomalie que cette équipe n'ait pas été leader avant mi-janvier tant elle semble au-dessus de ses adversaires en ligue 2 et je pense que c'est une récompense. Elle est en très bonne position pour atteindre ses objectifs.

VIBRATION : Comment vous est venue l’idée d’écrire cet ouvrage ?

Simon Bolle : Je disais livre de supporter parce c’est venu il y a pas mal d'années maintenant quand j'étais en école de journalisme sans que ce soit vraiment très précis. Tout cela a été relancé de manière commune donc au moment de la remontée en 2022, on s'était rencontré entre temps à l'équipe. C'était l'occasion, la renaissance de cet engouement, enfin tout était réuni pour enfin lancer ce projet qui était en gestation depuis un moment maintenant.

Alors c'est un ouvrage rempli de témoignages, il y en a combien et quels sont-ils? Est-ce que ce sont seulement des joueurs, le but étant de leur donner la parole et qu'ils racontent quels souvenirs ils gardent de leur période à Auxerre entre les années début 80 et fin 2000 début 2010. Ce qui brasse 30 ans et on va dire l'âge d'or en termes de résultats.

VIBRATION : Le livre compile 41 témoignages, des années 80 aux années 2010. Entre temps, le club a beaucoup changé.

Simon Bolle : Oui on sent bien l'évolution dans l'ordre chronologique parce qu'au début c'est vraiment un club qui part presque de rien même si ça faisait un moment que Guy Roux était à sa tête mais avec des joueurs qui étaient employés à côté, qui devaient s'occuper du terrain en dehors des séances d'entraînement, petit à petit l'installation en D1, la découverte de la Coupe d'Europe, puis une équipe qui joue régulièrement le haut de classement, qui performe aux Coupes d'Europe, qui va chercher le doublé. On sent toute cette évolution et finalement qui était naturelle et qui était très bien pensée. Après à partir de là aussi on sent la chute au milieu des années 2000 et un modèle qui s'effondre un petit peu dans un foot qui avait énormément changé depuis trente ans.

VIBRATION : Quel témoignage vous a particulièrement marqué ?

Simon Bolle : Celui d'Olivier Kapo parce que c'était le premier qu'on voyait physiquement, qui s'est longuement confié avec beaucoup d'émotions. Et pas forcément sur sa période de joueur mais plus sur la période de centre de formation. Il était vraiment attaché et reconnaissant, pour lui il disait que c'était une école de la vie et ça lui avait beaucoup servi. Pour le prestige, je dirais Laurent Blanc et en termes de contenu, d'anecdotes peut-être Raphaël Guerreiro qui était assez drôle et précis dans ses souvenirs.

VIBRATION : Certains grands noms, comme Cantona, ne sont pas présents

Simon Bolle : On a eu 41 joueurs, on n'était pas loin donc pour des Philippe Mexès, Stéphane Guivarch, on aurait aimé Andrzej Szarmach, Cantona mais c'était assez compliqué, avec pas mal d'intermédiaires et ça n'a jamais pu se faire.

On savait qu'on n'aurait pas la liste complète, mais je pense que le panorama est assez étoffé pour donner un vrai aperçu. Tant pis pour les absents, ça n'empêche pas le livre de se lire sans coupure et ça permet aux autres de s'être lâchés aussi.

AJ Auxerre, l'âge d'or raconté par ses légendes, est publié chez Talent éditions.