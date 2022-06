L’ambroisie continue de gagner du terrain en Centre-Val de Loire

Les journées de lutte contre les ambroisies se tiennent jusqu’au 30 juin, l’occasion d’évoquer ces plantes invasives venues d’Amérique du Nord. Année après année, elles ne cessent de se développer et de s’installer sur le territoire.

« Le Berry est particulièrement colonisé par l’ambroisie à feuilles d’armoise, le sud de Bourges, Châteauroux », explique Christophe Corbel, ingénieur sanitaire à l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire. « Cela fait maintenant plus de cinquante ans, c’est une colonisation massive, généralisée, dans les parcelles agricoles, les cours d’eau et au bord des routes ». Au nord de la Loire en revanche, l’ambroisie se fait pour l’instant plus rare.

Son pollen émis l’été est très allergisant pour l’homme. Entre un et trois millions de personnes y seraient allergiques. Les symptômes sont classiques - conjonctivite, éternuements, et dans certains cas plus graves, de l’asthme.

L’ambroisie est également un fléau pour les cultures indique Christophe Corbel.