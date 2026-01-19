L’ex-chanteur des G-Squad, Andrew McCarthy s’éteint à 52 ans

La mort d’Andrew McCarthy, ex membre du boys band G-Squad, a été annoncée ce samedi 17 janvier. L’artiste, révélé dans les années 1990, avait 52 ans. Retour sur son parcours et les circonstances de son décès.

La mort d’Andrew McCarthy a provoqué une vive émotion chez les fans de la pop française des années 1990. De son vrai nom Olivier Robert, l’artiste s’est fait connaître au sein de G-Squad, boys band emblématique révélé en 1996, qui a marqué toute une génération avec ses tubes romantiques. Avec G-Squad, Andrew McCarthy connaît un succès fulgurant à la fin des années 1990. Le groupe enchaîne les hits comme Raide dingue de toi, Aucune fille au monde ou Touché en plein cœur. Leur premier album éponyme dépasse les 200 000 exemplaires vendus, installant durablement le boys band dans le paysage musical français. Après le départ d’Andrew McCarthy et de Gérald Jean-Laurent, le groupe tente de poursuivre l’aventure avec un second disque, Besoin de vous, en 1998, avant de se séparer définitivement.

Mort Andrew McCarthy G-Squad : une carrière marquée par la discrétion Après avoir quitté G-Squad, Andrew McCarthy cherche à poursuivre une carrière solo. En 1997, il publie deux singles, des reprises de Never Too Late de Rick Astley et Honesty de Billy Joel, sans parvenir à retrouver le succès populaire de ses débuts. Progressivement, il se fait plus discret et s’éloigne de la scène médiatique. En 2020, l’artiste opère un retour plus intime sous le nom d’Andrew avec le titre Borderline. Cette chanson aborde frontalement la dépression, un thème personnel et sensible. Selon le journaliste Yves Berton, Andrew McCarthy travaillait récemment sur un nouvel album, épaulé par le producteur Robin Hancock, connu pour ses collaborations avec Madonna sur Erotica.