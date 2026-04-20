The Voice Kids : Styleto ajoute une nouvelle corde à son arc

Créatrice de contenu, chanteuse et désormais animatrice : Styleto continue d’élargir son terrain de jeu. Laure Gonnet, de son vrai nom, rejoint The Voice Kids pour sa 12e saison sur TF1, actuellement en tournage, aux côtés de Nikos Aliagas.

La jeune femme succède à Karine Ferri, jusqu’ici co-animatrice du télécrochet. Sa mission : accompagner les jeunes talents en coulisses, les conseiller et les soutenir tout au long de l’aventure, après leurs auditions à l’aveugle.

Cette arrivée a été officialisée par TF1 dans une bande-annonce pleine d’humour, où Styleto apparaît déjà complice avec Nikos Aliagas. L’animateur s’amuse d’ailleurs de la prononciation de son nom, dans une séquence légère qui donne le ton de la saison.