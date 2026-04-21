Madonna dévoile "I Feel So Free", premier extrait de "Confessions II"

Madonna signe son retour musical avec I Feel So Free, premier extrait de son nouvel album Confessions II, attendu le 3 juillet. Avec ce morceau, la chanteuse renoue avec l’esthétique dance qui a marqué l’un de ses projets les plus emblématiques, Confessions on a Dancefloor.

Dévoilé quelques jours après une apparition remarquée au Coachella, ce titre installe immédiatement une ambiance nocturne et immersive. Pendant près d’une minute, la musique prend le temps de s’installer, portée par une nappe électronique minimaliste, avant que la voix de Madonna ne s’y glisse progressivement.

I Feel So Free, un retour dance pour Madonna

Avec I Feel So Free, Madonna explore une nouvelle fois la piste de danse comme terrain d’expression artistique. Les paroles évoquent la transformation de soi, la quête d’identité et la liberté, des thèmes récurrents dans sa discographie.

Dans un communiqué, son label décrit la piste de danse comme « un espace rituel », où le mouvement remplace les mots. Cette vision se retrouve dans la structure du morceau, où la voix, légèrement modifiée par des effets numériques, se fond dans la production électronique.

Le refrain, plus marqué, vient renforcer cette dimension club, tandis que la chanteuse assume une sensualité toujours présente dans son univers. Une approche qui rappelle son image de « bad girl », mais aussi sa capacité à se réinventer au fil des décennies.

La sortie de I Feel So Free s’accompagne d’un visualizer plutôt qu’un clip traditionnel. La vidéo dévoile progressivement la pochette de Confessions II, sur laquelle Madonna apparaît dans une mise en scène épurée, fidèle à l’esthétique du projet.

Si le morceau ne semble pas calibré pour les radios, il donne néanmoins une première indication sur la direction artistique de l’album. Avec ce retour, Madonna semble privilégier une expérience musicale globale, tournée vers l’atmosphère et l’immersion.

Un positionnement qui pourrait séduire les amateurs de ses périodes les plus électroniques, tout en ouvrant une nouvelle phase dans sa carrière.