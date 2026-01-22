L’IA au service des malades de Charcot

Le laboratoire Kyutai a rendu gratuit son système d’IA vocale baptisé « Invincible Voice », à destination notamment des malades de Charcot.

Briser le silence sans trahir la voix. C’est la promesse d’Invincible Voice, un système d’intelligence artificielle vocale que le laboratoire Kyutai rend disponible gratuitement ce mardi. Capable de reproduire la voix d’un patient à partir d’un court extrait audio, cette technologie ouvre une nouvelle voie pour les personnes privées de parole, notamment celles atteintes de maladies neurodégénératives.

Développé par Kyutai, un laboratoire de recherche à but non lucratif soutenu par Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt, Invincible Voice est le fruit d’un projet expérimental mené avec Olivier Goy. Atteint depuis cinq ans de la maladie de Charcot, l’entrepreneur a progressivement perdu l’usage de la parole. L’objectif du projet est clair : lui permettre non seulement de s’exprimer, mais surtout de dialoguer à nouveau.

Car la différence est là. Les solutions de synthèse vocale existantes permettent de lire un texte à haute voix, mais au prix d’une communication lente, artificielle et rigide. Or, perdre sa voix, ce n’est pas seulement perdre un son : c’est perdre la spontanéité, l’humour, la capacité de réagir dans l’instant. Invincible Voice s’attaque précisément à ce manque. L’IA comprend le contexte d’une conversation, anticipe les intentions de réponse et restitue une voix fluide, personnalisée, recréée à partir d’archives sonores du patient.

Dans le film de présentation réalisé par l’agence Jacques Paris, on découvre Olivier Goy échanger naturellement avec un ingénieur du laboratoire. L’interface, compatible avec le contrôle oculaire, permet de sélectionner des intentions plutôt que de taper chaque mot. Le résultat est saisissant : la technologie disparaît presque, laissant place à l’échange humain.

Cette sobriété est au cœur du projet. Ni pathos ni démonstration technique excessive, mais une mise en scène minimaliste qui rappelle que l’innovation la plus puissante est souvent celle qui sait s’effacer.