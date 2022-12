"La cape, c'est terminé pour moi" : Henry Cavill annonce qu'il n'endossera plus le rôle de Superman

Coup dur pour les fans de Superman et de Henry Cavill. S'il avait annoncé il y a plusieurs semaines son retour dans le rôle du super-héros, l'acteur britannique a finalement déclaré qu'il ne porterait plus le légendaire costume du Kryptonien suite à une décision de la direction de DC Studios. "Je viens d'avoir une réunion avec James Gunn et Peter Safran et c'est une triste nouvelle, tout le monde. Après tout ce qui s’est passé, je ne reviendrai pas en tant que Superman", a lâché le comédien de 39 ans dans un message publié sur Instagram dans la nuit du 14 au 15 décembre.

"Alors que le studio m'avait dit d'annoncer mon retour en octobre, avant leur embauche, cette nouvelle n'est pas des plus faciles, mais c'est la vie. La relève est quelque chose qui arrive. Je respecte cela. James et Peter ont un univers à construire. Je leur souhaite, ainsi qu'à toutes les personnes impliquées dans ce nouvel univers, la meilleure des chances et la plus heureuse des réussites", a-t-il continué, avant de conclure : "Superman est toujours là. Tout ce qu'il représente existe toujours, et les exemples qu'il nous donne sont toujours là ! Mon tour de porter la cape est passé, mais ce que Superman représente ne le sera jamais. C'était une aventure amusante avec vous tous, malgré les hauts et les bas".