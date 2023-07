La carte vitale dématérialisée testée en Sarthe et en Saône-et-Loire

La carte vitale se met au numérique ! Depuis quelques jours, 8 départements sont en phase de test d’une version dématérialisée de la carte verte dont la Sarthe et la Saône-et-Loire chez nous.

Comment la télécharger ?

Pour en bénéficier, il faut donc tout d’abord être assuré dans un des 8 départements choisis pour la phase de test (Alpes-Maritimes, Rhône, Sarthe, Loire-Atlantique, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Saône-et-Loire et Seine-Maritime). Il est également nécessaire d’avoir plus de 16 ans et de disposer d’un smartphone.

Ensuite rien de plus simple, il suffit de télécharger l'application "Carte Vitale", disponible sur l'Apple Store ou Google Play. Vous entrez votre numéro de carte vitale, vous scannez votre pièce d'identité. L'Assurance maladie vérifie que c'est bien vous et pour finir votre carte verte est dématérialisée.

Comment l’utiliser ?

Il y a deux possibilités. Comme pour un billet de train par exemple, le professionnel de santé aura juste à scanner le QR code affiché dans l’application. Sinon, si le médecin ou pharmacien est équipé d’un lecteur compatible NFC, vous pourrez passer votre smartphone dessus à l’image d’un paiement sans contact. De quoi générer plus facilement vos feuilles de soins.

L’appli Carte Vitale vous permet aussi de consulter directement leurs reçus de dépenses de soins. Les reçus se téléchargent automatiquement en ouvrant l’appli Carte Vitale, jusqu’à 7 jours après la consultation. Passé ce délai, ils deviennent inaccessibles. Une fois téléchargés, les reçus sont consultables sans limite.

Dans quel but ?

Le dispositif doit permettre de simplifier les démarches en ligne, fluidifier les relations entre professionnels de santé et assurés mais aussi réduire les risques d’erreurs et de rejets de factures grâce une meilleure sécurisation des feuilles de soins. Il devrait être étendu à toute la France à partir de l’année prochaine.